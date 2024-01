Lire le Débarquement PLACE DU 6 JUIN Arromanches-les-Bains, samedi 1 juin 2024.

Lire le Débarquement PLACE DU 6 JUIN Arromanches-les-Bains Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-06-01 09:00:00

fin : 2024-08-15 19:00:00

A L’OCCASION DU 80 È ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT, NOUS AVONS IMAGINÉ « LIRE LE DÉBARQUEMENT ».

IL S’AGIT D’vUNE EXPOSITION DE BANCS EN FORME DE LIVRES OUVERTS « LES LIVRES A 2 PLACES » DÉDIÉE AUX AUTEURS QUI ONT ÉCRIT SUR LE DÉBARQUEMENT.

CHAQUE BANC REPRÉSENTE UN OUVRAGE ÉCRIT SUR CE GRAND MOMENT D E L’HISTOIRE, ET SE COMPOSE D’EXTRAITS DE TEXTES ET DE PHOTOS DU LIVRE. DE QUOI DONNER ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ! C’EST UNE GRANDE PREMIÈRE! AUCUNE EXPOSITION N’A ÉTÉ DÉDIÉE À CES ÉCRIVAINS.

QUE SERIONS-NOUS AUJOURD’HUI SANS TOUS CEUX QUI ONT DÉBARQUÉ SUR NOS PLAGES EN RISQUANT LEUR VIE POUR NOTRE LIBERTÉ ?

QUE SAURIONS NOUS SANS CES AUTEURS QUI ONT RETRACÉ CES HEURES GLORIEUSES ?

LES LIVRES ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS PAR OREP ÉDITIONS ET ILS SONT TOUS PASSIONNANTS.

CHAQUE ÉCRIVAIN A CHOISI DES ANGLES DIFFERENTS LA LOGISTIQUE, LES CIVILS PENDANT LA GUERRE, LES PORTS ARTIFICIELS ETC..

LIRE LE DÉBARQUEMENT AURA LIEU DANS LE JARDIN DES PINS DU MUSÉE D’ARROMANCHES.

MAIS NOUS SOUHAITONS QUE LES MUSÉES, MÉMORIAUX ET VILLES DU DÉBARQUEMENT ORGANISENT ÉGALEMENT UNE EXPOSITION, EN CHOISISSANT DES THÈMES ET DES LIVRES QUI LEUR SONT SPÉCIFIQUES !UN TEL ÉVÉNEMENT

ET EN FIN D’EXPOSITION NOUS PRÉVOYONS UNE VENTE AUX ENCHERES DE L’EXPOSITION AU PROFIT D’UNE OU DE PLUSIEURS ASSOCIATION(S) RELATIVE(S) AU DÉBARQUEMENT.

LIRE LE DÉBARQUEMENT A ÉTÉ LABELLISÉ PAR LA RÉGION NORMANDIE.

PLACE DU 6 JUIN MUSÉE D’ARROMANCHES

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie veroniquemaurey@lireledebarquement.fr



L’événement Lire le Débarquement Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2024-01-23 par OT Bayeux Intercom