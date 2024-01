Arromanches Dday Cross Triathlon Arromanches-les-Bains, dimanche 9 juin 2024.

Arromanches Dday Cross Triathlon Arromanches-les-Bains Calvados

« En positionnant le parc à vélo au coeur même de la ville face au musée du D-Day, la ville d’Arromanches et l’Usc Caen Triathlon offrent un cadre historique idéal pour la pratique du Triathlon. Avec une natation au milieu du port artificiel Mulberry, une partie VTT sur les plages du débarquement puis dans les terres et une course à pied sur les magnifiques hauteurs d’Arromanches, c’est un parcours sur les traces de l’histoire contemporaine de la ville et de la Normandie qui vous est proposé. »

Place du 6 juin

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie patrice.menuet@musee-arromanches.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 15:30:00

fin : 2024-06-09 18:30:00



