Le dimanche 5 Juin 2022, L’Arromanches D-Day Cross triathlon, pour sa 9ème édition partira de la plage de St. Côme de Fresné. Organisé par L’USC Caen triathlon et la commune d’Arromanches, 2 formats de course sont proposés, le S, accessible aux catégories cadet à vétéran avec 500m de natation, 12km de VTT et 4km de course à pied partira à 10h00 et un format M pour les catégories junior à vétéran, servant de support au championnat de Normandie de cross triathlon, avec 100m de natation, 24 km de VTT et 8 km de C.A.P. L’arrivée aura lieu à proximité du jardin du souvenir sur les hauteurs d’Arromanches. Epreuve affiliée par la fédération Française de triathlon. Inscription, règlement et parcours sur: http://usccaentriathlon.fr/dday-cross-triathlon-de-arromanches/

triathlon.debarquement@musee-debarquement.fr +33 6 85 01 97 49 http://usccaentriathlon.fr/dday-cross-triathlon-de-arromanches/

