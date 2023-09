Les 10Km de Marseille by ASPTT Arrivée Vieux Port sous l’Ombrière Marseille 2e Arrondissement, 7 avril 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous le premier dimanche d’avril pour la nouvelle édition des 10 Km de Marseille, qui comptera pour les championnats de France du 5 et du 10 km..

2024-04-07 08:30:00 fin : 2024-04-07 12:00:00. .

Arrivée Vieux Port sous l’Ombrière Départ place de la Major 13002

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendezvous on the first Sunday in April for the new edition of the Marseille 10 km, which will count towards the French 5 and 10 km championships.

Acompáñenos el primer domingo de abril en una nueva edición de los 10 km de Marsella, puntuables para los campeonatos de Francia de 5 y 10 km.

Wir treffen uns am ersten Sonntag im April zur neuen Ausgabe der 10 Km von Marseille, die für die französischen Meisterschaften im 5- und 10-km-Lauf zählt.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille