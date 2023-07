Run In Lyon by Harmonie Mutuelle Arrivée : place Bellecour Lyon, 22 octobre 2023, Lyon.

Lyon,Rhône

Prêt à relever un nouveau défi ? À battre un nouveau record ? Ou tout simplement se remettre au running ? Bonne nouvelle ! Le Run In Lyon by Harmonie Mutuelle fait son grand retour le week-end des 1er et 2 octobre 2022 !.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Arrivée : place Bellecour Départ : quai Romain Rolland et quai Fulchiron

Lyon 69123 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



You want to prove that Lyon is still the capital of the Gauls? Come and run for your city on October 1st and 2nd! Four events: 10 km, half-marathon, marathon, but also a relay for those who prefer to run as a team!

¿Listo para afrontar un nuevo reto? ¿Bloquear un nuevo récord? ¿O simplemente volver a correr? Buenas noticias El fin de semana del 1 y 2 de octubre de 2022 vuelve la Run In Lyon by Harmonie Mutuelle

Sind Sie bereit für eine neue Herausforderung? Einen neuen Rekord zu brechen? Oder einfach wieder mit dem Laufen anzufangen? Dann haben wir gute Neuigkeiten! Der Run In Lyon by Harmonie Mutuelle feiert am Wochenende des 1. und 2. Oktober 2022 sein Comeback!

