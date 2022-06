Arrivée du train de bois à Decize Decize, 16 juillet 2022, Decize.

Arrivée du train de bois à Decize

La Jonction Port de Decize Decize Nièvre Port de Decize La Jonction

2022-07-16 – 2022-07-16

Port de Decize La Jonction

Decize

Nièvre

EUR L’association Flotescale qui travaille sur la promotion et la valorisation du patrimoine lié à l’histoire du flottage de bois, traverse cet été le territoire Nivernais.

A l’aide d’un train de bois de 36m de long via le canal latéral à la Loire et le canal du nivernais, les bénévoles de l’association rallieront les villes de Nevers à Clamecy/Crain du 10 juillet au 15 août.

Aujourd’hui, ce train de bois fait une escale au Port de Decize.

De 14h à 18h00

– Animation lutherie avec l’Atelier Titouan Bissonier

Animation sur les essences de bois utilisées en lutherie, les essences exotiques (ébène, acajou…) et locales (érable, noyer…), présentation des échantillons, (origine, utilisation dans guitare électriques et acoustiques). Démonstration au public, présentation des outils utilisées et des étapes de fabrication.

– Animation jeux en bois avec « le Conservatoire du jeu »

Animation jeux traditionnels en bois : billard japonais, hollandais, billard Nicolas et bien d’autres…

(Lots à gagner au billard hollandais)

– Présentation de l’association Flotescale

Exposition de l’association, de ses missions et actions

A partir de 15h00 : Animation danses et musiques folkloriques avec « la Pastourelle des trois Vallées »

Spectacles de danses et musiques traditionnelles bourbonnaises avec le groupe folklorique « la Pastourelle des 3 vallées »

tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23 https://www.decize-confluence.fr/

Port de Decize La Jonction Decize

dernière mise à jour : 2022-06-23 par