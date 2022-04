Arrivée du Tour du Finistère à la Voile La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

La Forêt-Fouesnant Finistère L’édition 2022 du Tour du Finistère à la Voile se déroulera du 25 juillet au 30 juillet 2022. Voici le parcours :

– Roscoff

– L’Aber-Wrac’h

– L’île Molène

– Douarnenez

– Loctudy

L'édition 2022 du Tour du Finistère à la Voile se déroulera du 25 juillet au 30 juillet 2022. Voici le parcours :

– Roscoff

– L'Aber-Wrac'h

– L'île Molène

– Douarnenez

– Loctudy

– arrivée à Port-la-Forêt, La Forêt-Fouesnant

info@tour-finistere-voile.com +33 2 98 76 64 57 https://www.toutcommenceenfinistere.com/article/tour-du-finistere-la-voile

– arrivée à Port-la-Forêt, La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant

