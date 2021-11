Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Arrivée du Père Noël sur la Pauline Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Arrivée du Père Noël sur la Pauline Pléneuf-Val-André, 19 décembre 2021, Pléneuf-Val-André. Arrivée du Père Noël sur la Pauline Pléneuf-Val-André

2021-12-19 19:00:00 – 2021-12-19

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Traditionnellement, comme chaque année la Pauline rentrera dans le port du Dahouët avec à son bord le père Noël qui distribuera des friandises aux enfants. Cette arrivée accompagnée de fumigènes devrait être spectaculaire d’autant que la mairie de Pléneuf-Val-André doit procéder simultanément à un feu d’artifice (celui la même qui a été annulé l’été dernier). +33 7 86 28 45 64 http://www.lapauline.com/ Traditionnellement, comme chaque année la Pauline rentrera dans le port du Dahouët avec à son bord le père Noël qui distribuera des friandises aux enfants. Cette arrivée accompagnée de fumigènes devrait être spectaculaire d’autant que la mairie de Pléneuf-Val-André doit procéder simultanément à un feu d’artifice (celui la même qui a été annulé l’été dernier). Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Ville Pléneuf-Val-André lieuville Pléneuf-Val-André