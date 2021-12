Le Tréport Le Tréport Le Tréport, Seine-Maritime Arrivée du Père Noël – « Spectalce Chevaux et chansons de Noël » Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Seine-Maritime

Arrivée du Père Noël – « Spectalce Chevaux et chansons de Noël » Le Tréport, 24 décembre 2021

2021-12-24 14:30:00 – 2021-12-24 16:30:00

Le Tréport Seine-Maritime

La ville s'associe avec l'association des Anciens Pompiers du Tréport pour une déambulation magnifique avec deux superbes percherons qui arpenteront les rues du Tréport. Quatre musiciens professionnels chantent les plus grands tubes du répertoire de Noël façon jazzy, le tout sonorisé en musique actuelle pour le plaisir de tous. Le char est décoré et équipé d'un décor 3d s'inspirant des églises russes à bulbes blanches et dorées, l'ensemble est féérique. Ci-dessous le parcours du char. Rendez-vous à 16h place de la poissonnerie pour accueillir comme il se doit le Père Noël !

+33 2 35 50 55 31

