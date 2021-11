Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé Finistère, Pont-l'Abbé Arrivée du Père Noël et lâcher de lanternes Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Pont-l'Abbé

Arrivée du Père Noël et lâcher de lanternes Pont-l’Abbé, 20 décembre 2021, Pont-l'Abbé. Arrivée du Père Noël et lâcher de lanternes Pont-l’Abbé

2021-12-20 16:00:00 – 2021-12-20 20:00:00

Pont-l’Abbé Finistère Au cœur des festivités de Noël, un temps fort est prévu le lundi 20 décembre avec l’arrivée du Père Noël en bateau sur la rivière illuminée. Puis un lâcher de lanterne aura lieu de 17 h 30 à 19 h au niveau du bois Saint-Laurent.

Les lanternes seront mises en vente au prix de 2,50 € et une partie de fonds collectés sera remis à une association caritative locale. Au cœur des festivités de Noël, un temps fort est prévu le lundi 20 décembre avec l’arrivée du Père Noël en bateau sur la rivière illuminée. Puis un lâcher de lanterne aura lieu de 17 h 30 à 19 h au niveau du bois Saint-Laurent.

Les lanternes seront mises en vente au prix de 2,50 € et une partie de fonds collectés sera remis à une association caritative locale. Pont-l’Abbé

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pont-l'Abbé Autres Lieu Pont-l'Abbé Adresse Ville Pont-l'Abbé lieuville Pont-l'Abbé