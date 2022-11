Arrivée du Père Noël en kayak Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

2022-12-17

Finistère Arrivée du Père Noël en kayak escorté par les Alligators de l’Elorn.

Il arrivera au niveau de la mairie et ira ensuite sur le marché de Noël pour faire des photos avec les enfants. Place de l’Hôtel de Ville 2 Rue de la Tour d’Auvergne Landerneau

