Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Arrivée du Père Noël Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Arrivée du Père Noël Chamonix-Mont-Blanc, 23 décembre 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Arrivée du Père Noël Chamonix-Mont-Blanc

2021-12-23 17:00:00 17:00:00 – 2021-12-23

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Départ à 17h de la retraite aux flambeaux depuis les caisses de Lognan. Arrivée Place du Village vers 17h30. Vin et jus de pommes chauds, crêpes et gaufres au profit des jeunes du foyer de fond d’Argentière http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/index.php/environnement/animations-nature.html Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Chamonix-Mont-Blanc