2022-12-25 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-25

à la station VAL LOURON

Génos

Hautes-Pyrnes Descente aux flambeaux, dégustation de vin chaud, passage du Père Noël en pied de pistes. +33 5 62 99 95 35 http://www.val-louron-ski.com/ à la station VAL LOURON Génos

