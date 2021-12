Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Arrivée du Père Noël à la station Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Arrivée du Père Noël à la station Luz-Saint-Sauveur, 24 décembre 2021, Luz-Saint-Sauveur. Arrivée du Père Noël à la station Station de Luz Ardiden LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

2021-12-24 14:00:00 – 2021-12-24 Station de Luz Ardiden LUZ ARDIDEN

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Sous réserve des conditions météorologiques. Depuis le front de neige, assistez à l’incroyable arrivée du Père Noël par les airs !

Descente du Père Noël en parapente, animations et distribution de chocolats. regie@luz.org +33 5 62 92 80 64 Sous réserve des conditions météorologiques. Station de Luz Ardiden LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse Station de Luz Ardiden LUZ ARDIDEN Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville Station de Luz Ardiden LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur