Le Grand Prix Cycliste de Marseille – La Marseillaise Arrivée devant l’Orange Vélodrome Marseille 15e Arrondissement, dimanche 28 janvier 2024.

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 11:30:00

fin : 2024-01-28 16:30:00

La 46e édition du Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise partira de l’Estaque et arrivera au stade Orange Vélodrome.

Première course au calendrier professionnel en Europe, elle donne aussi le coup d’envoi de la Coupe de France.



Les plus grandes équipes, les plus grands champions sont attendus sur 170 kms de course, avec une ligne d’arrivée la plus rapide au monde devant le stade Orange Vélodrome, avec les plus beaux paysages de notre territoire traversé (arrivée vers 16h30).



Arrivée devant l’Orange Vélodrome Départ près du centre commercial Grand littoral, en-dessous des lettres géantes

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Mise à jour le 2024-01-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille