Place Sainte Cécile, le mardi 3 août à 16:00

Le TOUR D’OCCITANIE est une nouvelle épreuve cycliste féminine inscrite au calendrier mondial UCI Women Elite. Si l’épreuve participe au développement du cyclisme féminin et du sport féminin en général, le TOUR D’OCCITANIE est également engagé dans la sensibilisation du public et des médias à la cause des femmes et des filles et çà leurs droits. Pour cela, l’épreuve va s’engager auprès d’une ONG œuvrant dans ces domaines. L’épreuve a aussi vocation à permettre de franchir une nouvelle étape dans le parcours qui mène à l’égalité femmes/hommes. Cette épreuve cycliste féminine inscrite au calendrier mondial « UCI Women Elite » fait son arrivée à Albi. Place Sainte Cécile Place Sainte Cécile albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-03T16:00:00 2021-08-03T18:00:00

