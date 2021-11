Solliès-Ville Place Jean Aicard Solliès-Ville, Var Arrivée des Rois Mages Place Jean Aicard Solliès-Ville Catégories d’évènement: Solliès-Ville

Place Jean Aicard, le dimanche 9 janvier 2022 à 15:00

Arrivée des Rois Mages et clôture du 10éme circuit des crèches Remises des prix des différents concours et goûter offert Place Jean Aicard 15h Contact : Organisée par Souleu fêtes et traditions / Jean-Yves Beckerich 07.77.76.77.78

Entrée libre

2022-01-09T15:00:00 2022-01-09T17:00:00

