**Arrivée des ROIS MAGES** c’est du jamais vu! Les ROIS MAGES viendront à SOLLIES-VILLE ! Le dimanche 9 Janvier à 15h et distribueront aux grands et aux petits : chocolat chaud, brioche et des centaines de pièces d’or. Nous connaîtrons, à cette occasion, le résultat du concours « je décore ma maison, je décore mon village » Manifestation organisée Soulèu Fêtes & Traditions : 07.77.76.77.78

par Soulèu Fêtes et Traditions

