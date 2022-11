Arrivée de Saint Nicolas

Arrivée de Saint Nicolas, 4 décembre 2022, . Arrivée de Saint Nicolas



2022-12-04 15:00:00 – 2022-12-04 Saint Nicolas s’adressera aux enfants sages depuis le balcon de la Metzig… leur lancera des bonbons et distribuera des friandises Atelier confection de couronnes ou d’articles de Noël par Il était temps Julie

Sur la Place de l’Hôtel de Ville se déroule le Marché de Noël Distribution de friandises

Atelier confection de couronnes ou d’articles de Noël par Il était temps Julie dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville