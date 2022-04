Arrivée de la Redadeg à Guingamp Guingamp, 26 mai 2022, Guingamp.

Arrivée de la Redadeg à Guingamp Place du Champ au Roy Jardin public Guingamp

2022-05-26 – 2022-05-26 Place du Champ au Roy Jardin public

Guingamp Côtes d’Armor

Passage de la Redadeg,, la course relais pour la langue Bretonne . 1500 km parcourus entre Vitré, départ le 20 mai et Vannes , arrivée le 28 mai avec arrêt à Guingamp le 26 mai, Au programme, animations et fest-noz.

https://www.ar-redadeg.bzh/selection/redadeg-2022?lang=fr

Passage de la Redadeg,, la course relais pour la langue Bretonne . 1500 km parcourus entre Vitré, départ le 20 mai et Vannes , arrivée le 28 mai avec arrêt à Guingamp le 26 mai, Au programme, animations et fest-noz.

Place du Champ au Roy Jardin public Guingamp

dernière mise à jour : 2022-04-07 par