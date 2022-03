Arrivée de la première étape de la course cycliste l’Essor Breton Carantec, 5 mai 2022, Carantec.

Arrivée de la première étape de la course cycliste l’Essor Breton Carantec

2022-05-05 16:00:00 – 2022-05-05

Carantec Finistère

La commune de Carantec (Finistère) va accueillir l’arrivée de la première étape de la course cycliste l’Essor Breton ! Ce ne sont pas moins de 138 coureurs de l’élite amateurs venus de nombreuses régions de France, mais aussi du Canada, de Belgique et des Pays-Bas, qui termineront cette étape à Carantec aux alentours de 16h.

Et la veille, 80 élèves des écoles des Cormorans et Saint-Joseph seront également de la fête ! Âgés de 5 à 8 ans et répartis en dix équipes, ils parcourront à vélo, mercredi 4 mai, une distance d’environ 2 km, entre le magasin Casino et la mairie.

carantec@tourisme-morlaix.bzh +33 2 98 67 00 43

