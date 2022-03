Arrivée de la 6e étape du Paris-Nice Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Arrivée de la 6e étape du Paris-Nice Aubagne, 11 mars 2022, Aubagne.

2022-03-11

Aubagne Bouches-du-Rhône Aubagne Avant le week-end final en pays niçois, le tracé mènera les coureurs de Courthézon à Aubagne au terme d’une étape longue de 213 kilomètres, la plus longue de l’épreuve, de près de 3000 mètres de dénivelé positif.

