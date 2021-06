Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Arriskua – Formation de 2 jours des acteurs du territoire pour dévélopper la culture de risque et la résilience territoriale Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Arriskua – Formation de 2 jours des acteurs du territoire pour dévélopper la culture de risque et la résilience territoriale Hendaye, 10 juin 2021-10 juin 2021, Hendaye. Arriskua – Formation de 2 jours des acteurs du territoire pour dévélopper la culture de risque et la résilience territoriale 2021-06-10 08:30:00 – 2021-06-11 17:00:00 Route de la Corniche Maison de la Corniche – Asporotsttipi

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Hendaye Gratuit.

En présentiel selon les règles sanitaires en vigueur – Places limitées. Arriskua œuvre à la formation de ses équipes et d’acteurs relais autour du développement d’une culture commune du risque, de la résilience à l’échelle du territoire. Le partage de cette culture nous invite à renouveler la façon d’entrer en relation avec les différents publics, tout en appelant à la responsabilité de chacun ou à la responsabilité légale, autour des défis communs. En tant que gestionnaires, décideurs, enseignants ou médiateurs, vous rencontrez parfois des situations difficiles à gérer, voire conflictuelles. Comment et avec quels outils faire face à ces situations? L’objet de cette formation est de vous permettre de découvrir et de pouvoir vous appuyer sur une posture « non violente » dans la relation avec les publics… Gratuit.

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Hendaye Adresse Route de la Corniche Maison de la Corniche - Asporotsttipi Ville Hendaye lieuville 43.37752#-1.73841