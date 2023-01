ARRÊTEZ VOS SALADES ! Saint-Julien-des-Landes Saint-Julien-des-Landes Saint-Julien-des-Landes Catégories d’Évènement: Saint-Julien-des-Landes

Vendée

ARRÊTEZ VOS SALADES ! Saint-Julien-des-Landes, 11 février 2023, Saint-Julien-des-Landes Saint-Julien-des-Landes. ARRÊTEZ VOS SALADES ! Salle polyvalente – Rue de l’Industrie Saint-Julien-des-Landes Vendée

2023-02-11 – 2023-02-11 Saint-Julien-des-Landes

Vendée Saint-Julien-des-Landes assotilt85@gmail.com Saint-Julien-des-Landes

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Julien-des-Landes, Vendée Autres Lieu Saint-Julien-des-Landes Adresse Salle polyvalente - Rue de l'Industrie Saint-Julien-des-Landes Vendée Ville Saint-Julien-des-Landes Saint-Julien-des-Landes lieuville Saint-Julien-des-Landes Departement Vendée

Saint-Julien-des-Landes Saint-Julien-des-Landes Saint-Julien-des-Landes Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-des-landes-saint-julien-des-landes/

ARRÊTEZ VOS SALADES ! Saint-Julien-des-Landes 2023-02-11 was last modified: by ARRÊTEZ VOS SALADES ! Saint-Julien-des-Landes Saint-Julien-des-Landes 11 février 2023 Saint-Julien-des-Landes Saint-Julien-des-Landes Vendée Salle polyvalente - Rue de l'Industrie Saint-Julien-des-Landes Vendée Vendée

Saint-Julien-des-Landes Saint-Julien-des-Landes Vendée