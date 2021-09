Toulouse Lido - Centre des arts du cirque de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Arrêtez les embrassades ! Lido – Centre des arts du cirque de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Cirque [**Dans le cadre de la Nuit du Cirque**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/42259/Nuit%20du%20cirque%202021) Amateurs et jeunes artistes professionnels vous donnent rendez-vous sous le chapiteau du Lido. Une soirée festive, un temps en dehors du temps, comme une échappatoire collective, pour se retrouver ensemble et célébrer la vitalité des arts du cirque. _Plateau partagé des étudiants en formation supérieure à l’Ésacto’Lido et des élèves du Lido, Centre municipal des arts du cirque._ ### Plus d’infos [Site de l’Esacto’Lido ](https://www.esactolido.com) ![]() ### Infos pratiques * Vendredi 12 novembre à 20h * Durée : 1h15

Gratuit sur réservation à reservation@esactolido.com / 05 36 25 22 21

