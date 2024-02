« ARRÊTE, JE VOIS LA PAROLE QUI CIRCULE DANS TES YEUX » – CIE HORS D’ELLES Sainte-Croix-Vallée-Française, dimanche 10 mars 2024.

Une folle traversée du langage sur la parole brute, celle où l’on se risque, où l’émotion déborde, où la langue fourche dans les lapsus qui nous révèlent. Cette réjouissante divagation autour de ce que parler veut dire et de la manière dont on l’exprime est un pur moment de bonheur.

Un spectacle vif, sonore, mouvant, virevoltant à l’image du flux de la parole où les mots s’enchevêtrent, où le flux jaillit, s’interrompt … Un spectacle qui raconte avec humour les difficultés à communiquer, à savoir prendre le temps, écouter, accueillir l’autre, échanger des idées.

Arrête, je vois la parole qui circule dans tes yeux, témoigne de ce que nous vivons dans un monde où la parole est un pouvoir pour celles et ceux qui maîtrisent cet outil. À notre époque où la langue de bois occupe l’espace politique et médiatique, il est urgent de s’emparer des mots. Face à la langue de bois, la parole de chair.

Sur le plateau, deux comédiennes en perpétuelle transformation du corps et de la voix entraînent les spectateurs dans un flux continu de postures, de situations, de mots types, de personnages-types, autant d’excursions imaginatives, saisies au vol. Un voyage ludique et plastique au coeur de la parole: nous sommes humains, notre richesse est dans notre capacité à parler, à échanger. Qu’en faisons-nous?

Dès 10 ans 1 heure Tarifs 12€ 10€ 6€

Création collective mise en scène par: Claire Lapeyre Mazérat

Avec: Capucine Baroni, Théodora Marcadé

Son: Thomas Aguettaz

Production : Compagnie Hors d’Elles

avec le foyer rural de Sainte-Croix-Vallée-Française et l’EPCI des Cévennes au Mont-Lozère 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 17:00:00

fin : 2024-03-10

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie billeterie@scenescroisees.fr

