Arrête de pleurer Pénélope !

Arrête de pleurer Pénélope !, 4 novembre 2022



2022-11-04 21:30:00 – 2022-11-05 EUR 14 22 C’est l’histoire de 3 personnages liés par une amitié qui vieillit mal, pour fêter l’enterrement de vie de jeune fille d’une 4e amie qui est en retard.



La perspective de ce mariage les renvoyant à leurs échecs sentimentaux respectifs, provoque des tensions, des règlements de compte, des cris, des pleures, des rires. Les comédiennes campent des personnages de caractère opposé et donnent un spectacle qui va crescendo dans l’intérêt du sujet et dans le rire. Les préoccupations des trois auteurs épinglent le snobisme, les riches, la prétention du monde artistique, la mode et les hommes bien sûr.



Tout le monde en prend pour son grade mais dans la bonne humeur.



Écriture : Juliette Arnaud, Corine Puget, Christinne Anglio

Mise en scène : Nathalie Hardouin

Avec Camille Agobian, Julie Rippert et Bérénice Maugat Nouvelle version. dernière mise à jour : 2022-10-06 par

