ARRETE DE PLEURER PENELOPE KEZACO CAFE – THEATRE Macon, vendredi 21 juin 2024.

Vous les avez adorées ? Vous en demandez encore ? Vous souhaitez les (re)découvrir enfin ! Elles sont de retour plus déterminées que jamais.La nouvelle version de la pièce à triomphe « Arrête de pleurer Pénélope ! » est de retour ! Les revoilà les 3 copines pour une comédie féroce et joyeuse.Le snobisme, la prétention, la mauvaise foi, le mensonge, les riches, les pauvres, les parents, les handicapés, la mode, le travail, les enfants, les hommes et elles-mêmes bien sûr. Tout le monde en prend pour son grade !Le Saviez-vous ?Plus de 2 000 000 de spectateurs 10 ans de fous rires, d’émotions et de succès Plus de 15 pays de représentation Un 3ème volet inédit adapté au cinéma en 2012.Auteur : Christine Anglio, Juliette Arnaud, Corine PugetArtistes : Delphine Leputh, Christelle Ortega, Clémentine VincentMetteur en scène : Pierre Fontès

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-06-21 à 20:00

KEZACO CAFE – THEATRE 24 RUE RAMBUTEAU 71000 Macon 71