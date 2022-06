Arrête de mourir Théâtre Rue de Belleville, 12 octobre 2022, Nantes.

2022-10-12

Horaire : 20:00 20:50

Gratuit : non Tarif plein : 19€ Tarif réduit : 14€ Jusqu’à 12 ans : 10€ Tous publics

“Dix-sept ans, c’est un peu tôt pour devenir parent de ses parents et, en plus, parent d’un enfant fou.” Sortie de 16h30. Samuel se pose devant le bahut avant de rentrer chez lui. Il y raconte avec insouciance et enthousiasme ses premières fois et ses premiers émois. Entre questions d’adolescence et problèmes d’adultes, l’humour cache parfois blessures et plaies à vif. D’après l’œuvre d’Irène Cohen-Janca Mise en scène : Juliette Ducornetz et Camille Lelièvre

Théâtre Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes 44100

