Arrête de faire genre #1 et #2 Coco Velten,local 256, 10 mars 2021-10 mars 2021, Marseille.

Arrête de faire genre #1 et #2

du mercredi 10 mars au mercredi 17 mars à Coco Velten, local 256

**Il s’agit d’aborder la question des représentations hommes-femmes/filles-garçons et les discriminations liées au sexe biologique, tout en prenant en compte le facteur interculturel.** Toute discrimination se décline différemment selon s’il se conjugue au masculin ou au féminin. De là l’intérêt de travailler au croisement des mécanismes discriminatoires pour mieux aborder et identifier leurs spécificités, ses conséquences, les types de violence qu’ils engendrent et développer des stratégies d’atténuation. Cet atelier constitue en soi une action éducative en faveur de la lutte contre les stéréotypes et discriminations favorisant la connaissance de l’autre, le bien vivre ensemble et en défense des valeurs de la République et de la citoyenneté. Dans une démarche de pédagogie participative les participant·e·s sont invité·e·s à parler de leurs vécus et expériences, à exprimer leurs émotions à travers les échanges, le dialogue et l’écoute, mais aussi à développer un regard critique en mettant à distance leurs préjugés. En savoir plus : [[https://ancrages.org/mediation-culturelle/ateliers/atelier-arrete-de-faire-genre/](https://ancrages.org/mediation-culturelle/ateliers/atelier-arrete-de-faire-genre/)](https://ancrages.org/mediation-culturelle/ateliers/atelier-arrete-de-faire-genre/)

Entrée libre sur inscription

Atelier pédagogique de sensibilisation aux discriminations de genre

Coco Velten,local 256 16 rue Bernard Dubois 13001 Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-10T14:00:00 2021-03-10T16:00:00;2021-03-17T14:00:00 2021-03-17T16:00:00