Arrête avec tes mensonges (théâtre) L’Annexe de la mairie du 14e, 19 novembre 2022, Paris.

Le samedi 19 novembre 2022

de 20h30 à 22h00

. gratuit Réservation (gratuit) à : https://www.helloasso.com/associations/la-generale/evenements/arrete-tes-mensonges

Pièce de Valentin Nerdenne, tirée du roman du même nom de Philippe Besson (éd. Julliard en 2017).

AVEC Anthony Martine, Gaudéric Maléjac, Anne-Laure Ségla, Valentin Nerdenne. MISE EN SCÈNE : Valentin Nerdenne

« Parce que tu partiras et que nous resterons. » En disant ces mots à Philippe, Thomas n’imagine pas la prémonition qu’ils représentent. Pourtant, elle vibrera en eux tout au long de leurs vies.

Arrête avec tes mensonges, c’est le souvenir de terminale de Philippe. Il vit à Barbezieux, il est bon à l’école, aime Diana Ross et les films intellos. Thomas va au même lycée que lui, joue au flipper, roule à moto et fume beaucoup. Philippe aime les hommes mais ne le dit pas. Thomas aime les femmes mais ne s’en vante pas. Ils n’ont rien en commun, ils ne se sont jamais parlé. Pourtant, un jour de novembre, Thomas donne rendez-vous à Philippe dans un PMU éloigné du centre ville. De cette première rencontre naîtra une grande histoire d’amour. « Mais tout doit rester caché, personne ne doit savoir. C’est la condition. » Après un an d’une relation tenue secrète, l’été les éloignera. Ils ne se reverront pas.

Vingt-trois ans plus tard, Philippe découvrira la vie mutique de Thomas par la voix de son fils Lucas. Leur histoire, qu’il pensait enterrée depuis longtemps va ressurgir et basculer la vie des deux amants.

L’Annexe de la mairie du 14e 12 rue Pierre Castagnou 75014 Paris

Lila Chiche