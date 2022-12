« Arrête avec tes mensonges » au Théâtre de la Tempête, 7 janvier 2023, .

Du samedi 07 janvier 2023 au dimanche 05 février 2023 :

dimanche

de 16h30 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h00

. payant

places de 10€ à 22€

renseignements au 01 43 28 36 36

À l’âge des possibles, comment, loin des grandes villes, vivre et dire sans honte son homosexualité ? Adolescents dans les années 80, Philippe et Thomas vont ainsi s’aimer en cachette.

« Arrête avec tes mensonges »

d’après le roman de Philippe Besson

adaptation et mise en scène Angélique Clairand et Eric Massé

Fuir loin de Barbezieux et de ses horizons bouchés, comme une urgence, un impératif pour dépasser la névrose de classe. C’est le désir de Philippe et peut-être de Thomas mais on ne le sait pas encore car lui c’est un taiseux. Adolescents dans les années 80, Philippe et Thomas vont s’aimer en cachette et c’est l’histoire de ce grand amour, contraint et contraire, que Philippe Besson a décidé de raconter vingt ans plus tard alors qu’il croise par hasard Lucas, le fils de Thomas, sur un plateau télé. Jouant des ellipses et des sauts temporels pour mieux s’émanciper du paysage de son enfance, l’auteur nous fait glisser subrepticement de 1984 à 2016. En passant du roman au plateau dans l’adaptation d’Angélique Clairand et Éric Massé, les pensées intérieures et les fantasmes pourront se faufiler et s’exprimer pleinement en musique et en chansons. De quoi éprouver à nouveau la brûlure du désir.

rencontre avec l’équipe artistique et Philippe Besson

le mardi 10 janvier à l’issue de la représentation



représentations bilingues LSF les 19, 20 et 21 janvier

Contact : https://www.la-tempete.fr/saison/2022-2023/spectacles/arrete-avec-tes-mensonges-684 01 43 28 36 36 rp@la-tempete.fr https://www.facebook.com/THEATREDELATEMPETE/ https://www.facebook.com/THEATREDELATEMPETE/ https://la-tempete.notre-billetterie.fr/billets?kld=2223&spec=387

© Néjib affiche du spectacle Arrête avec tes mensonges au Théâtre de la Tempête