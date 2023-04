Voyage au coeur d’essences | Visite olfactive du Parc Barbieux Arret tram Parc Barbieux Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Voyage au coeur d'essences | Visite olfactive du Parc Barbieux 7 mai – 1 octobre Arret tram Parc Barbieux, Roubaix. 10€ Suivez Faustine dans une découverte hors norme du Parc Barbieux !

C’est à travers l’univers des sens et particulièrement celui de l’odorat que cette visite vous transportera.

Intimement reliés à nos souvenirs ou nos ressentis, les parfums sont sources de voyages tant géographiques que temporels.

Spécialiste des fragrances et du monde des senteurs, Faustine saura à partir des essences et autres impressions olfactives du parc transcender ce nouveau voyage à Roubaix.

Une carte postale souvenir de cette expérience inédite vous sera remise en fin de parcours.

2023-05-07T10:00:00+02:00 – 2023-05-07T11:30:00+02:00

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T11:30:00+02:00

