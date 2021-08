Bouchoir Bouchoir mairie Bouchoir, Somme Arrêt sur patrimoine : la mairie-école de Bouchoir Bouchoir mairie Bouchoir Catégories d’évènement: Bouchoir

le dimanche 19 septembre à 11:30

Reconstruite par les architectes parisiens Charles Duval et Emmanuel Gonse, la mairie-école de Bouchoir est de style flamand avec ses pignons chantournés. Les architectes se sont inspirés de la tradition architecturale du nord de la France. L’usage de la brique a été employé pour renforcer ce caractère régionaliste et le béton inscrit cette architecture dans la modernité. Le guide-conférencier vous révèlera les substilités de cette architecture atypique dans ce secteur. La mairie-école de Bouchoir a été reconstruite après la Première Guerre Mondiale. Bouchoir mairie Rue du Marteloir 80910 Bouchoir Bouchoir Somme

