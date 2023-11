François Sagnes, Jardin de l’ombre arrêt sur l’image galerie Bordeaux, 13 janvier 2024, Bordeaux.

A l’occasion de la parution d’un ouvrage des photographies que François Sagnes a réalisées sur la toiture de la base sous-marine de Bordeaux, arrêt sur l’image galerie présente Jardin de l’ombre.

Ce travail, réalisé de mai 2008 à juin 2009, avait dès le début été exposé à arrêt sur l’image galerie, en 2011, et une partie à la Base sous-marine de Bordeaux en 2015.

Jardin de l’ombre est une série de quatre-vingt-huit photographies en noir et blanc réalisées sur la toiture de la Base sous-marine de Bordeaux, abandonnée à la friche depuis la dernière guerre. Les prises de vues ont été réalisées les 2 et 3 mai 2008, 16 février et 21 mars et 26 juin 2009.

L’ensemble de la série est ordonné en quatre parties (I à IV) selon les choix déterminés d’axes de vues dans la perspective des travées ou dans la frontalité aux murs ainsi que de distances du regard, dictant leurs cadrages.

A l’image des compositions d’un jardin de méditation japonais et de ses points de vues fixes imposés, Jardin de l’ombre reprend des assemblages de quelques blocs minéraux que sont les éclats du béton et de quelques végétaux, sur un sol de tapis de mousses. A l’inverse de la pensée du jardin japonais, dans lequel est absolument maîtrisé le travail du choix, des formes et des implantations des pierres, tout comme pour les végétaux les choix de plantations et de taille sont très soigneusement arrêtés et entretenus, ici ce sont les aléas du devenir du lieu qui ont défini les formes et leurs compositions : le minéral des éclats de béton, depuis les bombardements dont ils sont issus, les végétaux adventices en croissance libre contraints par les rais de lumière. Le tout avec pour fonds les suintements du ciment des murs, comme dans le jardin japonais les murs d’enceinte sont imprégnés d’une terre empreinte de métaux ferreux qui s’oxydent avec le temps pour faire apparaître les formes évolutives de peintures d’arrière-plans.

arrêt sur l'image galerie 45 cours du Médoc 33300 Bordeaux

2024-01-13T14:30:00+01:00 – 2024-01-13T18:30:00+01:00

2024-02-10T14:30:00+01:00 – 2024-02-10T18:30:00+01:00

