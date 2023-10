Le Pis-Aller, Un étrange théâtre immobile arrêt sur l’image galerie Bordeaux, 7 novembre 2023, Bordeaux.

Le Pis-Aller, Un étrange théâtre immobile 7 novembre – 23 décembre arrêt sur l’image galerie Entrée libre.

Un photographe, Jacques Péré, un dessinateur, Christian Gasset, et un peintre et sculpteur, Alban Caumont, se sont unis en 1989 sous le nom du Pis-Aller pour produire des images mettant en scène des personnages choisis par eux, célèbres ou mythiques.

Depuis trente-cinq ans, ils montrent avec constance leurs théâtres photographiques. Ces oeuvres sont exceptionnelles. Ces illusions visuelles, ces détournements plastiques et théâtraux rencontrent la justesse du réel.

Alban Caumont réalise les décors, véritables prouesses picturales et optiques, parvenant à faire coïncider l’imaginaire et l’évidence. Christian Gasset étonne par sa puissance de mimétisme, investissant tous les personnages, grands hommes ou grandes femmes, d’une présence toute pataphysique. Jacques Péré, maître des lumières, synthétise et capture ces instants

La vérité étant dans l’invention, leurs tableaux ravalent les représentations officielles à de mauvais plagiats. La solidité de leur collaboration et leurs créations incessantes au fil des années sont le fruit d’une réussite à la fois amicale et artistique.

Ces photographies ont donné naissance à un étrange théâtre immobile. S’attaquant au culte laïque de ces différentes figures, ils détournent ces images sanctifiées. Entre dérision et respect, ce travail délicieusement ambivalent, qu’ils qualifient parfois « d’anti-mythes », crée un nouveau Panthéon irrévérencieux et réjouissant.

arrêt sur l’image galerie 45 cours du Médoc 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T18:00:00+01:00 – 2023-11-07T21:00:00+01:00

2023-12-23T14:30:00+01:00 – 2023-12-23T18:30:00+01:00

expo exposition

August Sanders, Le Pis-Aller