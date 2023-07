Exposition « Biarritz Paradiso » arrêt sur l’image galerie Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Exposition « Biarritz Paradiso » 16 septembre – 28 octobre arrêt sur l’image galerie Entrée libre.

Biarritz n’est pas qu’une station balnéaire, c’est un théâtre ouvert sur le monde sauvage, un cinéma d’apocalypse en même temps qu’une terre d’élection pour les épiphanies. Un paradis paradoxal, en somme, qui porte sa propre nostalgie tout en donnant accès au fameux « sentiment océanique » cher à Freud, c’est-à-dire à une promesse métaphysique.

Claude Nori s’y est installé en 1999 pour y être heureux et en faire son territoire rêvé qu’il photographie, doublé d’une nostalgie créative. La dolce vita italienne qu’il a maintes fois mise enavant dans ses livres se manifeste quelquefois sur les plages bordant l’océan comme un mirage étincelant.

Biarritz devient alors Paradiso. Mais c’est Jacques-Henri Lartigue qui a inspiré la plupart de ses images. L’été, il se baignait tous les jours sur la plage du Port-Vieux. Un siècle plus tard, Nori perpétue la tradition, de même qu’il traque l’ombre de son aîné dans ses propres images, marchant sur ses traces, entre l’Hôtel du Palais et le Rocher de la Vierge. Un fragment d’éternité fixé dans un sourire adolescent, la complicité d’Isabelle, la femme aimée ou la voussure d’un homme contemplant les vagues. Les deux ont finalement porté la photographie à son plus haut degré de délicatesse et d’incandescence, archivant les joies simples de l’enfance, les accélérations du présent, la griserie des bains de mer et la folle beauté des instants vulnérables. Pour Claude Nori, la vocation de capter la vie au présent est moins un témoignage d’insouciance qu’une façon élégante et polie d’enregistrer la disparition en cours.

arrêt sur l'image galerie 45 cours du Médoc 33300 Bordeaux

Claude Nori, Plage du Port Vieux, été 2016