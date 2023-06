Alexandre Dupeyron, DYSNOMIA arrêt sur l’image galerie Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Alexandre Dupeyron, DYSNOMIA

17 juin – 29 juillet

arrêt sur l'image galerie

Tarif : 5 €.

Après avoir été présentée à Arles en 2022 et à l'occasion de la récente installation espace public « DYSNOMIA » qu'Alexandre a réalisée avec le soutien de la Direction Générale des Affaires Culturelles de la ville de Bordeaux dans le tunnel du tram de Mériadeck en avril 2023, Nathalie Lamire Fabre a le plaisir de vous inviter à poursuivre l'expérience en venant découvrir les tirages d'art à arrêt sur l'image galerie.

Infos pratiques

VERNISSAGE

Samedi 17 juin de 14h30 à 18h30

en présence d’Alexandre Dupeyron

PERFORMANCE DUO CONTREBASSE/PHOTOGRAPHIES

avec Alexandre Dupeyron et Thomas Julienne

Samedi 24 juin à 18h00

Suivi d’un cocktail

Tarif : 5€ Description DYSNOMIA est un voyage photographique aux limites de nos perceptions, un monde où l’infiniment petit est immensité, où les forêts sont faites de la même matière que les étoiles et où le feu danse avec l’ombre des hommes.

DYSNOMIA se décline sous trois formes : Un livre du même titre publié par les éditions Sun/Sun avec des commentaires de François Cheval.

Une exposition, où il réinterprète ses photographies en noir et blanc en couleur grâce au procédé de la gomme bichromatée multicouche.

Une performance photographique, dans laquelle il mixe en direct ses photographies en dialogue avec le quintet Theorem of Joy, sur une pièce musicale inspirée et écrite à partir du corpus du livre par le compositeur et contrebassiste Thomas Julienne.

arrêt sur l'image galerie
45 cours du Médoc
33300 Bordeaux

2023-06-17T14:30:00+02:00 – 2023-06-17T18:30:00+02:00

