Exposition Bernard Plossu & Ranchos de Taos arrêt sur l’image galerie, 18 février 2023, Bordeaux.

Exposition Bernard Plossu & Ranchos de Taos 18 février – 25 mars arrêt sur l’image galerie

Entrée libre.

Retrouvez une exposition unique entre photographies et dessins du 18 février au 25 mars 2023 !

arrêt sur l’image galerie 45 cours du Médoc 33300 Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’abside de l’église, visible depuis la route principale entre Taos et Santa Fe, est une présence imposante. Elle semble défier quiconque s’en approche d’en faire le portrait.

“Attiré par le sud-ouest américain en partie par des souvenirs de films Western vus dans son enfance, Bernard est arrivé en 1977 et a vécu à quelques pas de l’église qu’il a photographiée en permanence jusqu’à son déménagement en 1983. La qualité spirituelle et sculpturale de la lumière propre au Nouveau-Mexique l’a visiblement séduit. Comme Claude Monet avec ses meules de foin à Giverny, Bernard avait son église de Ranchos de Taos comme sujet pour ses examens de la lumière et des ombres, de la texture, des formes et des émotions. Lorsqu’il revenait d’une randonnée dans le désert ou d’un voyage lointain, l’église était toujours là et la lumière et le temps changeaient sans cesse. En même temps, il la dessinait avec des pastels. Ces photographies sont le résultat de l’apprentissage du monument. ” Stuart Alexander

Exposition du 18 février au 25 mars 2023

du 18 février au 25 mars 2023 Rencontre avec Bernard Plossu et Guillaume Geneste (La Chambre Noire) : samedi 18 février de 14h30 à 18h30

arrêt sur l’image galerie & la chambre noire – laboratoire photographique/édition présentent Bernard Plossu, Ranchos de Taos : portfolios de photographies et dessins (Collection Tirée à part / Edition la chambre noire), accompagnés des textes de Stuart Alexander et de Guillaume Cassegrain.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T14:30:00+01:00

2023-03-25T18:30:00+01:00

© Bernard Plossu Ranchos de Taos, New Mexico, 1978