Elie Monferier / May You Stay arrêt sur l’image galerie Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Elie Monferier / May You Stay arrêt sur l’image galerie, 26 novembre 2022, Bordeaux. Elie Monferier / May You Stay 26 novembre – 23 décembre arrêt sur l’image galerie

Entrée libre

Photographies arrêt sur l’image galerie 45 cours du Médoc 33300 Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Après Forever Young, une plongée stroboscopique dans la génération Y, Elie Monferier s’interroge sur le devenir des corps et la fuite du temps. Par l’altération chimique des tirages de Forever Young, il fouille dans l’épuisement de la matière, accélère la dégradation de ses archives et corrompt l’image imprimée. En résulte des photographies où la jeunesse se retrouve en suspens, prise au piège d’un irréversible processus d’usure. Le monde alentour n’y est plus que flou, vertige et instabilité. Avec May You Stay, travail s’inscrivant dans la tradition des Vanités, qui rattache l’ensemble des agitations et des joies terrestres à la conscience de notre propre finitude, Elie Monferier continue d’explorer la question plus large de l’énergie vitale et des liens complexes que nous entretenons avec le vivant – cette puissance ici qui nous altère et nous meut en un perpétuel changement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T14:30:00+01:00

2022-12-23T18:30:00+01:00 Elie Monferier

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu arrêt sur l'image galerie Adresse 45 cours du Médoc 33300 Bordeaux Chartrons - Grand Parc - Jardin Public Ville Bordeaux lieuville arrêt sur l'image galerie Bordeaux Departement Gironde

arrêt sur l'image galerie Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Elie Monferier / May You Stay arrêt sur l’image galerie 2022-11-26 was last modified: by Elie Monferier / May You Stay arrêt sur l’image galerie arrêt sur l'image galerie 26 novembre 2022 arrêt sur l'image galerie Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde