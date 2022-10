Exposition « Fovéa » d’Alexandre Clanis arrêt sur l’image galerie, 15 octobre 2022, Bordeaux.

Entrée libre. Ateliers sur réservation.

arrêt sur l'image galerie 45 cours du Médoc 33300 Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Infos pratiques

Alexandre Clanis pratique la peinture et la photographie comme un appel mais interroge le regard et le prépare à se confronter à l’inattendu. La surface convoquée par ces deux registres procède de qualités matérielles mais suggère aussi des dispositions atmosphériques et des vibrations émotionnelles. C’est une apparition qui ne prétend à aucune détermination et se prête volontiers à de multiples directions et interprétations. Cela suppose un état de disponibilité qui demande l’acceptation d’une perte de repères et l’ouverture aux sollicitations les plus surprenantes.

Cette apparition est à la fois proche puisqu’elle est de l’ordre de la perception immédiate, mais aussi lointaine puisque son émergence n’épuise pas ce qui se noue et se dénoue. Loin d’être une simple représentation esthétique, elle se donne comme une promesse de souffle, de fluidité et incite au dépassement perceptif. D’un côté, Alexandre Clanis dépose la peinture sur papier de verre ou toile industrielle et marque le passage du corps sans vouloir atteindre à une présence définitive puisque chaque dépôt accentue la sensation de profondeur. De l’autre, il photographie un brin de folle-avoine sur fond de ciel et convie à l’expérience poétique d’une ligne d’horizon qui déploie une attraction aussi aiguisée qu’insaisissable.

AUTOUR DES EXPOSITIONS

Ateliers samedi 15 octobre et samedi 5 novembre 2022

Mots & Compagnie : « Explorer, éveiller, réveiller, révéler (et non rêver laid) les mots et la créativité ». Joëlle Bordeau, pilote de lignes, vous propose de croiser les mots et les photos le temps d’un atelier d’écriture créative. Au menu de cet atelier : ouvrir et décaler son regard, découvrir ou redécouvrir le plaisir d’écrire, s’aventurer sur les pistes de l’imaginaire avec pour pré/texte les expositions présentées à arrêt sur l’image galerie.

Samedi 15 octobre de 10h à 13h

Inscription : j.bordeau@mots-compagnie.com

Nombre de places limité à 8 personnes

Tarif : 25 €

Yoga face aux oeuvres : Adepte du yoga ou simplement curieux, venez vivre l’expérience d’une séance de yoga dans une galerie d’art ! Un moment de bien-être, dans un lieu privilégié, où la pratique du yoga se mêle à la découverte des oeuvres.

Samedi 05 novembre de 10h30 à 12h00

Inscription : 07 49 11 79 57 / info@yoga-naturo.com

Nombre de places limité à 12 personnes

Il est conseillé d’apporter votre tapis.

Tarif : 25 €



Alexandre Clanis, Fovea