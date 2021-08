Ailly-sur-Somme Ailly-sur-Somme Ailly-sur-Somme, Somme Arrêt sur l’église d’Ailly-sur-Somme Ailly-sur-Somme Ailly-sur-Somme Catégories d’évènement: Ailly-sur-Somme

Somme

Arrêt sur l’église d’Ailly-sur-Somme Ailly-sur-Somme, 28 août 2021, Ailly-sur-Somme. Arrêt sur l’église d’Ailly-sur-Somme 2021-08-28 – 2021-08-28

Ailly-sur-Somme Somme Ailly-sur-Somme Sébastien Sireau, guide-conférencier vous propose une présentation de l’église d’Ailly-sur-Somme, le samedi 28 août 2021. Le rendez-vous est donné à 11h au parking près du monument aux morts.

Durée : 30min

Réservation auprès de l’office de tourisme au 03.22.51.46.85 Sébastien Sireau, guide-conférencier vous propose une présentation de l’église d’Ailly-sur-Somme, le samedi 28 août 2021. Le rendez-vous est donné à 11h au parking près du monument aux morts.

Durée : 30min

Réservation auprès de l’office de tourisme au 03.22.51.46.85 +33 3 22 51 46 85 Sébastien Sireau, guide-conférencier vous propose une présentation de l’église d’Ailly-sur-Somme, le samedi 28 août 2021. Le rendez-vous est donné à 11h au parking près du monument aux morts.

Durée : 30min

Réservation auprès de l’office de tourisme au 03.22.51.46.85 CCNS dernière mise à jour : 2021-08-06 par SIM Picardie – OT NIEVRE ET SOMME

Détails Catégories d’évènement: Ailly-sur-Somme, Somme Autres Lieu Ailly-sur-Somme Adresse Ville Ailly-sur-Somme lieuville 49.92761#2.1999