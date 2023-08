Un nouvel arrêt des bibliobus à La Soie ! Arrêt La Soie Arras Catégories d’Évènement: Arras

Pas-de-Calais Un nouvel arrêt des bibliobus à La Soie ! Arrêt La Soie Arras, 13 septembre 2023, Arras. Un nouvel arrêt des bibliobus à La Soie ! Mercredi 13 septembre, 10h00 Arrêt La Soie Des Gratte-Ciel à Saint-Jean, en passant par les Buers ou la Place de la Paix, vous avez sans doute déjà vu les bibliobus de Villeurbanne sillonner la ville… À partir de septembre, le bibliobus jeunesse est aussi présent dans le quartier de La Soie, avec un nouvel arrêt à proximité de l’école Simone Veil ! Venez participer à son inauguration, rue Willy Brandt, devant le parc Jorge Semprun. Arrêt La Soie rue Willy brandt Arras 62000 Pas-de-Calais [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/un-nouvel-arret-des-bibliobus-a-la-soie/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T10:00:00+02:00 – 2023-09-13T11:00:00+02:00

2023-09-13T10:00:00+02:00 – 2023-09-13T11:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Arras, Pas-de-Calais Autres Lieu Arrêt La Soie Adresse rue Willy brandt Ville Arras Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Arrêt La Soie Arras latitude longitude 50.303244;2.727376

Arrêt La Soie Arras Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arras/