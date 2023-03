Invitation à nos ateliers de bijouterie-joaillerie et orfèvrerie Arrêt en gare de Ploërmel Ploërmel Catégories d’Évènement: Morbihan

Invitation à nos ateliers de bijouterie-joaillerie et orfèvrerie Arrêt en gare de Ploërmel, 31 mars 2023, Ploërmel. Invitation à nos ateliers de bijouterie-joaillerie et orfèvrerie 31 mars et 1 avril Arrêt en gare de Ploërmel Découverte de nos formations : Les métiers de la bijouterie-joaillerie et de l’orfèvrerie. Les stagiaires 2ème année seront à la cheville en atelier et en plateau technique : 3D, gouaché… Pour des démonstrations, les stagiaires 1ère année proposeront au public un circuit guidé et commenté présentant les savoir- associés et les savoir-faire qu’offrent la formation. Les travaux réalisés par les stagiaires seront présentés.

Les formateurs seront disponibles pour présenter l’Ecole, les formations et les débouchés.

L’Equipe administrative sera également présente pour les futur.e.s candidat.e.s.

Jacques LE QUERE, lapidaire et Blanca MOCQUET, gemmologue présenteront leur métier respectif, anecdotes et passion seront au rendez-vous.

Une tombola sera proposée et permettra à 3 visiteurs de gagner un bijou en argent réalisé par les élèves. La cagnotte permettra de financer une partie de leur séjour pédagogique, programmé à la rentrée prochaine.

Arrêt en gare de Ploërmel 14 rue du Pardon Ploërmel 56800 Ploërmel Morbihan Bretagne

