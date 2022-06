Arrêt d’urgence Martigues, 17 septembre 2022, Martigues.

Arrêt d’urgence

Place des Aires Pointe brise-lames Théâtre de verdure de Brise-Lames Martigues Bouches-du-Rhône Pointe brise-lames Place des Aires

2022-09-17 20:00:00 20:00:00 – 2022-09-17 20:45:00 20:45:00

Pointe brise-lames Place des Aires

Martigues

Bouches-du-Rhône

Tout est prêt : le piano à queue est en place, la représentation répétée au cordeau. Les musiciens s’accordent une dernière fois avant de s’élancer dans la fulgurante sonate pour piano moult fois répétée. Pourtant, rien ne va se passer comme prévu.



Le concert devient piste de cirque et accueille un joyeux délire de grandes envolées acrobatiques, de courses de vitesse sur fond de beatbox et de techno enflammée. Nos deux présentateurs déjantés ne savent plus où donner de la tête, mais pas de panique : tout est sous contrôle !

Née de la confrontation insolite du cirque et de la musique, la compagnie Akoreacro défend un cirque nouveau, populaire et acrobatique où l’espace scénique devient un outil artistique à part entière.

Gratuit, sur réservation.

billetterie@les-salins.net +33 4 42 49 02 00

Tout est prêt : le piano à queue est en place, la représentation répétée au cordeau. Les musiciens s’accordent une dernière fois avant de s’élancer dans la fulgurante sonate pour piano moult fois répétée. Pourtant, rien ne va se passer comme prévu.



Le concert devient piste de cirque et accueille un joyeux délire de grandes envolées acrobatiques, de courses de vitesse sur fond de beatbox et de techno enflammée. Nos deux présentateurs déjantés ne savent plus où donner de la tête, mais pas de panique : tout est sous contrôle !

Pointe brise-lames Place des Aires Martigues

dernière mise à jour : 2022-06-20 par