Parkour urbain « Enjamber la ville » au cœur de la ville du Havre Dimanche 15 octobre, 10h00 arrêt de tramway St-Roch, av. Foch, Le Havre Gratuit sur inscription

Le parkour est une discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des espaces urbains et naturels. Cette initiation propose un itinéraire architectural et patrimonial des différents spots et espaces dans lesquels le public sera invité à pratiquer. Le tracé des déambulations s’étendra du Square St-Roch jusqu’au Volcan en passant par l’Hôtel de ville du Havre.

Avec le collectif CONKRETE PARKOUR.

RDV Square St-Roch, sur la place piétonne en face de l’arrêt de tramway St-Roch, av. Foch, Le Havre

Réseau LiA : Tram, arrêt St-Roch

Dans le cadre de :

Zigzag – festival d’architecture et des arts de l’espace

Du 30 sept. au 15 oct. 2023, le long de la Vallée de la Seine, des Yvelines au Havre

#zigzagfestivalarchitecture

Tout le programme et les inscriptions sur https://festivalzigzag.fr/

Zigzag est porté par le Forum – Maison de l’architecture de Normandie, structure culturelle de démocratisation de la culture architecturale, urbaine et paysagère #touspourlarchi

48, rue Victor Hugo – 76 000 Rouen

02 35 03 40 31

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T11:30:00+02:00

© CONKRETE PARKOUR