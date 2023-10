Balade urbaine « Paysage et visage(s) de Palmer » Arrêt de tram Palmer Cenon, 21 octobre 2023, Cenon.

Balade urbaine « Paysage et visage(s) de Palmer » Samedi 21 octobre, 16h00 Arrêt de tram Palmer prix libre

L‘alternative urbaine Bordeaux vous invite à la (re) découverte des endroits emblématiques, et insolites de Cenon!

Quartier étonnant et pluriel, entre verdure et horizontalité, cette balade saura vous faire traverser les âges, des anciens domaines viticoles jusqu’au Cenon de demain : une mosaïque de communautés, des panoramas surprenants, un secteur associatif dynamique. De Palmer à la Morlette, suivez les pas de notre éclaireur urbain Wilfrid. Venez marcher sur la colline et prendre de la hauteur… pour découvrir un Palmer méconnu !

Au départ de l’ Arrêt de tram A Palmer (direction Floirac Dravemont)

Arrêt de tram Palmer 26 Rue Camille Pelletan cenon Cenon 33150 Plaisance Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0767791713 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/paysage-et-visages-de-palmer/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact.bx@alternative-urbaine.com »}] [{« link »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T16:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00

2023-10-21T16:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00