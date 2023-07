Bègles aux couleurs du street art (à vélo) Arrêt de tram Belcier Bordeaux, 9 août 2023, Bordeaux.

Bègles aux couleurs du street art (à vélo) Mercredi 9 août, 14h00 Arrêt de tram Belcier Tarif : 5 €.

Avant d’assister au spectacle gratuit de haut vol, proposé dans le cadre de l’été métropolitain, suivez un guide pour découvrir le street art de Bègles et immergez-vous dans la culture locale de la ville.

La ville de Bègles accueille une profusion de fresques et d’ateliers d’artistes que nous vous proposons de découvrir lors d’une visite de 1h45 à vélo. Venez admirer les fresques des artistes bordelais Amo et celles très surprenantes réalisées par l’artiste Bordalo ou encore l’artiste antillais Jking en partenariat avec le Chapitô.

Une balade de 2h à vélo à travers les rues de Bègles à la découverte de ces oeuvres ultra récentes d’artistes internationaux et celles de certains artistes résidents de l’espace 1000M2.

Infos pratiques

Visite guidée suivie du spectacle L’ILIADE de la Cie Bravache

Découverte du Chapitô, lieu de culture et de partage

Art urbain contemporain

Visite adaptée aux enfants de plus de 12 ans

Venir avec son vélo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

balade urbaine