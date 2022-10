Variations Art Déco parcours pédestre en centre-ville | Journées Nationales de l’Architecture Arrêt de tram Alfred Mongy Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Variations Art Déco parcours pédestre en centre-ville | Journées Nationales de l'Architecture
Vendredi 14 octobre, 12h30
Arrêt de tram Alfred Mongy, Roubaix

Sur réservation – 8€ / 6.5€ (Tarif spécial le 14 octobre 5€)

Dans le cadre des Journées Nationales de l'Architecture !

Dans les années 1920 et 1930, de nombreux bâtiments privés et publics sont construits dans le goût de l'époque. Au coeur du centre-ville arpentez les rues et découvrez les nombreux détails qui permettent d'identifier la présence de l'Art déco dans la ville.

