Curieux et affamés – La visite gourmande à Croix Arrêt de métro Croix Hem Hem Catégories d’Évènement: Hem

Nord Curieux et affamés – La visite gourmande à Croix Arrêt de métro Croix Hem, 16 juin 2023, Hem. Curieux et affamés – La visite gourmande à Croix Vendredi 16 juin, 18h30 Arrêt de métro Croix 16€ sur inscription Vous êtes de nature curieuse et gourmande ? Une dose d’histoire, un zeste de commerces de bouche, une pincée d’anecdotes, saupoudrés de dégustations, le tout à savourer dans un quartier différent à chaque édition. Cette balade de lieu en lieu est accompagnée d’un guide : bonne visite… et bon appétit ! Ce mois ci, notre guide vous emmène au coeur du quartier de la Maillerie à Croix Après une petite introduction sur les origines de la ville par votre guide, vous serez accueillis par les sympathiques cavistes d’Inter-Caves ! Marie, gérante des lieux vous proposera de déguster le(s) vin(s) en plein accord avec les mets des commerces alentours, proposés à cette occasion. Vous vous dirigerez ensuite vers le nouvel écoquartier de la Maillerie, jusqu’aux Halles Biltoki où là aussi une sélection de commerçants des halles vous invitera à tester quelques mets sucrés ou salés. Arrêt de métro Croix croix centre Hem 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/curieux-et-affames-autour-de-la-maillerie-a-croix »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T18:30:00+02:00 – 2023-06-16T20:30:00+02:00

2023-06-16T18:30:00+02:00 – 2023-06-16T20:30:00+02:00 visite croix Halles Biltoki – Roubaix Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Hem, Nord Autres Lieu Arrêt de métro Croix Adresse croix centre Ville Hem Departement Nord Lieu Ville Arrêt de métro Croix Hem

Arrêt de métro Croix Hem Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hem/

Curieux et affamés – La visite gourmande à Croix Arrêt de métro Croix Hem 2023-06-16 was last modified: by Curieux et affamés – La visite gourmande à Croix Arrêt de métro Croix Hem Arrêt de métro Croix Hem 16 juin 2023